CorSport: il Napoli rilancia per Kim, che vuole giocare in Champions (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Napoli vuole assolutamente Kim. Il club intende accontentare Spalletti, che lo reputa un degno sostituto di Koulibaly. Il Corriere dello Sport scrive: “Il signor Luciano ha definito da Napoli e da Champions Kim Min-Jae e il club sta provando in tutti i modi ad accontentarlo”. Il Rennes non è più sicuro di concludere l’affare e il Napoli ha una carta in più da giocare: la Champions. “Attenzione al Napoli, per la precisione: che ha la carta Champions nella manica e che con il Fenerbahce, gradualmente, sta trovando anche la quadratura del cerchio”. Il Rennes si era detto disposto a pagare la clausola rescissoria di 20 milioni e Kim era contento di ritrovare Genesio, che aveva già conosciuto ai tempi del Beijing Guoan, “ma poi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 luglio 2022) Ilassolutamente Kim. Il club intende accontentare Spalletti, che lo reputa un degno sostituto di Koulibaly. Il Corriere dello Sport scrive: “Il signor Luciano ha definito dae daKim Min-Jae e il club sta provando in tutti i modi ad accontentarlo”. Il Rennes non è più sicuro di concludere l’affare e ilha una carta in più da: la. “Attenzione al, per la precisione: che ha la cartanella manica e che con il Fenerbahce, gradualmente, sta trovando anche la quadratura del cerchio”. Il Rennes si era detto disposto a pagare la clausola rescissoria di 20 milioni e Kim era contento di ritrovare Genesio, che aveva già conosciuto ai tempi del Beijing Guoan, “ma poi ...

