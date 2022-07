Cogoleto | entusiasmi e preoccupazioni per il nuovo porto tra ambiente e società coinvolte in indagini antimafia

Leggi su repubblica

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il progetto per uno scalo da 100 milioni davanti alla ex Stoppani presentato da una srl della famiglia Smiraglia, nipoti del boss defunto Michele Zaza.Un legale: "Ma la vecchia inchiesta è finita in un nulla di fatto". Il sindaco: "Per ora tutto regolare". Oggi se ne parla in...