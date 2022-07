Chiara Nasti, una nuova bufera social si abbatte sull’ influencer (Di lunedì 18 luglio 2022) Chiara Nasti torna a movimentare le acque della rete. Anche stavolta l’influencer viene presa di mira dalle “mamme svaccate” “Sei poco furba Chiara Nasti”. È con una serie di commenti dal retrogusto amaro che l’influencer torna a far parlare di sè. La protesta contro la Nasti nasce da uno scatto che la ritrae con il pancione e una caption che titola “chili in più che amo”. E’ così che l’inevitabile bufera social si abbatte nuovamente sulla compagna di Zaccagni che in tempi non sospetti scriveva: “le donne svaccano in gravidanza io resto magra”, I commenti nel post pubblicato dall’influencer non lasciano spazio a dubbi ma Chiara Nasti continua a rispondere a tono a chi la giudica – a sua detta solo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 luglio 2022)torna a movimentare le acque della rete. Anche stavolta l’influencer viene presa di mira dalle “mamme svaccate” “Sei poco furba”. È con una serie di commenti dal retrogusto amaro che l’influencer torna a far parlare di sè. La protesta contro lanasce da uno scatto che la ritrae con il pancione e una caption che titola “chili in più che amo”. E’ così che l’inevitabilesimente sulla compagna di Zaccagni che in tempi non sospetti scriveva: “le donne svaccano in gravidanza io resto magra”, I commenti nel post pubblicato dall’influencer non lasciano spazio a dubbi macontinua a rispondere a tono a chi la giudica – a sua detta solo ...

ginconlacrime : Chiara Nasti ma che cazzo fai la morale che fino a poche settimane fa hai definito “vacche” le donne incinte. Cioè… - IsaeChia : Chiara Nasti di nuovo nella bufera dopo la foto in bikini: “Hai preso troppo peso in gravidanza!”, la sua piccata r… - DonnaGlamour : Chiara Nasti, piovono critiche per la foto in bikini: “Hai preso troppi chili”, lei “Una vergogna!” - neXtquotidiano : #ChiaraNasti vittima di bodyshaming per il peso in gravidanza dopo le sue parole sulle donne che svaccano - infoitcultura : Chiara Nasti incinta, chili in più e primi problemi: “Ho sempre…” -