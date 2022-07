C SEED N1 è il primo televisore pieghevole: quando non lo usi si chiude e rientra nella sua base. Costa 180.000 euro (Di lunedì 18 luglio 2022) Lo schermo si compone di tre parti, che si aprono con apertura a fisarmonica quando serve e si richiudono su se stesse e scompaiono nella base quando, invece, non servono. C SEED N1 è il massimo in termini di design, ingegneria e tecnologia. Ma anche di prezzo... Leggi su dday (Di lunedì 18 luglio 2022) Lo schermo si compone di tre parti, che si aprono con apertura a fisarmonicaserve e si richiudono su se stesse e scompaiono, invece, non servono. CN1 è il massimo in termini di design, ingegneria e tecnologia. Ma anche di prezzo...

Pubblicità

AithusaHere : Un match da ricordare: Primo seed NA mandato a casa dai rappresentanti LATAM in modo poco ortodosso. Tre game diver… - emilan46 : @fgiord11 Si ma quella squadra non era competitiva come questa. Cioè voglio vedere con che coraggio vai a chiedere… - Xabunglewarrior : @honeymoonpetal No, ne ho guardato un episodio e mi è bastato. Io non sto dietro a 53 episodi se già il primo o i p… - andreatifainter : @anxstennisboy Si c’è sia Roma che Verona comunque, quindi ci può anche stare preferisca rimanere in Italia e prova… -