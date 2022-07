Bimbo annegato in piscina in Sardegna: si indaga per omicidio colposo. I dubbi sul tempo perso prima dei soccorsi (Di lunedì 18 luglio 2022) La procura di Nuoro ha aperto un’indagine per omicidio colposo a carico di ignoti per la morte del bambino di 6 anni avvenuta lo scorso sabato in un resort a Cardedu, in Ogliastra. Un atto dovuto per permettere ai carabinieri di proseguire con le indagini, raccogliendo le testimonianze dei famigliari del piccolo e delle persone presenti al momento della tragedia. Che cosa sia avvenuto al bambino prima che annegasse nella piscina del resort Cala Luas è ancora tutto da chiarire. Ulteriori chiarimenti sono attesi dall’autopsia, fissata per oggi 18 luglio alle 15 all’ospedale Nostra Signora della Mercede a Lanusei. Una delle ipotesi è che il piccolo possa aver avuto un malore e non sia riuscito a trovare la forza per chiedere aiuto, venendo soccorso dopo diversi minuti. Cosa è successo in ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) La procura di Nuoro ha aperto un’indagine pera carico di ignoti per la morte del bambino di 6 anni avvenuta lo scorso sabato in un resort a Cardedu, in Ogliastra. Un atto dovuto per permettere ai carabinieri di proseguire con le indagini, raccogliendo le testimonianze dei famigliari del piccolo e dellene presenti al momento della tragedia. Che cosa sia avvenuto al bambinoche annegasse nelladel resort Cala Luas è ancora tutto da chiarire. Ulteriori chiarimenti sono attesi dall’autopsia, fissata per oggi 18 luglio alle 15 all’ospedale Nostra Signora della Mercede a Lanusei. Una delle ipotesi è che il piccolo possa aver avuto un malore e non sia riuscito a trovare la forza per chiedere aiuto, venendo soccorso dopo diversi minuti. Cosa è successo in ...

Pubblicità

Open_gol : È attesa oggi l'autopsia per il bambino romano morto durante una vacanza con la famiglia in un resort dell'Ogliastra - SardiniaPost : Un bimbo di 6 anni è annegato sabato pomeriggio nella piscina del resort Cala Luas a #Cardedu, in #Ogliastra - italiaserait : Tragedia in vacanza: bimbo romano di 6 anni muore annegato - CronacheNuoresi : Bimbo annegato in piscina, si indaga per omicidio colposo - #cronaca - infoitinterno : Bimbo annegato in piscina, si indaga per omicidio colposo -