"2 euro per il condizionatore". Scontrino choc dal parrucchiere, ma la verità è un'altra (Di lunedì 18 luglio 2022) Lo Scontrino di un parrucchiere è diventato virale sui social perché tra le voci compariva anche il "condizionatore" al prezzo di 2 euro. Un caso che ha subito scatenato la polemica. In molti infatti hanno subito pensato che si trattasse di un rincaro dovuto all'aumento dei prezzi delle bollette della luce, che l'esercizio commerciale aveva deciso di addebitare ai propri clienti. La realtà però è un'altra. All'origine del caos ci sarebbe stato un grosso fraintendimento. A chiarire l'accaduto sono stati alcuni esperti del settore. Uno di loro su Twitter ha spiegato: "Il condizionatore è un prodotto per capelli che va messo dopo tinte e colpi di sole. È una sorta di crema riparatrice". Il termine infatti deriverebbe dall'inglese "conditioner", che significa "balsamo".

