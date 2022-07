Vittoria Lucia Ferragni chiama Fedez ‘papà’ per la prima volta, in diretta. Lui reagisce così (Di domenica 17 luglio 2022) Questa è davvero una di quelle notizie che già sentiamo un profumino di Pulitzer. Tant’è, un rotocalco online si occupa di molte, moltissime cose. E questo, per chi segue la famiglia Ferragni-Lucia, è un evento molto atteso. Vittoria, la secondogentita di Fedez e Chiara Ferragni, ha detto ‘papà’. Uno dice, prima o poi lo fanno tutti i bambini. E nel caso della piccola Vittoria più “poi” che “prima”. Babbo Fedez ha provato e riprovato ma niente, la piccola chiamava solo la mamma. Finché non è giunto il lieto evento proprio in diretta. “Ora se dicesse in diretta ‘papà’ sarebbe bellissimo. Dici ‘papà’, amore?”, ha chiesto il rapper. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Questa è davvero una di quelle notizie che già sentiamo un profumino di Pulitzer. Tant’è, un rotocalco online si occupa di molte, moltissime cose. E questo, per chi segue la famiglia, è un evento molto atteso., la secondogentita die Chiara, ha detto. Uno dice,o poi lo fanno tutti i bambini. E nel caso della piccolapiù “poi” che “”. Babboha provato e riprovato ma niente, la piccolava solo la mamma. Finché non è giunto il lieto evento proprio in. “Ora se dicesse insarebbe bellissimo. Dici, amore?”, ha chiesto il rapper. ...

Pubblicità

lady_erre_ : RT @portamivialou: VITTORIA LUCIA FERRAGNI CHE DICE PAPÀ PER LA PRIMA VOLTA DURANTE LA DIRETTA DI FEDEZ LEI HA ASPETTATO PER FARE HYPE CHE… - hounmaredentrox : RT @portamivialou: VITTORIA LUCIA FERRAGNI CHE DICE PAPÀ PER LA PRIMA VOLTA DURANTE LA DIRETTA DI FEDEZ LEI HA ASPETTATO PER FARE HYPE CHE… - waterlilymyg : RT @portamivialou: VITTORIA LUCIA FERRAGNI CHE DICE PAPÀ PER LA PRIMA VOLTA DURANTE LA DIRETTA DI FEDEZ LEI HA ASPETTATO PER FARE HYPE CHE… - Ile_niaa : RT @portamivialou: VITTORIA LUCIA FERRAGNI CHE DICE PAPÀ PER LA PRIMA VOLTA DURANTE LA DIRETTA DI FEDEZ LEI HA ASPETTATO PER FARE HYPE CHE… - valsoutplanned : RT @portamivialou: VITTORIA LUCIA FERRAGNI CHE DICE PAPÀ PER LA PRIMA VOLTA DURANTE LA DIRETTA DI FEDEZ LEI HA ASPETTATO PER FARE HYPE CHE… -