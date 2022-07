Tacconi | la rabbia del figlio | «Stanno girando tante notizie false su mio padre»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 luglio 2022), la sfuriata delAndrea sui social. Ecco il messaggio condiviso sui social in merito alle voci che girano in questi giorni Attraverso i propri canali social, Andreafa chiarezza riguardo alle ultime voci sulle condizioni delStefano. LE PAROLE – «Vedo cheche fanno sembrare mioin ottima forma e in grado di rilasciare interviste… quando in realtà non sarebbe assolutamente in grado di fare, se non attraverso noi come famiglia. Tengo a precisare che mionon ha mai rilasciato nessuna dichiarazione con nessun giornalista». L'articolo proviene da Calcio News 24.