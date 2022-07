Swatch introduce SwatchPAY! Il pagamento contactless sull’orologio… analogico

(Di domenica 17 luglio 2022), azienda svizzera famosa in tutto il mondo per i suoi orologi, ha deciso di introdurre negli scorsi giorniPAY!. Si tratta di una funzione che permette ildigitale attraverso l’orologio.PAY!, 17/7/2022 – Computermagazine.itCome funziona? Come spiegato dal sito ufficiale dell’azienda elvetica, si tratta di un sistema diche “utilizza un chip NFC integrato nel quadrante dell’orologio, per l’esecuzione di pagamenti. È come avere una piccola carta divirtuale all’interno dell’orologio. Sostituisce i dati sensibili della carta dicon identificativi univoci, che contengono le informazioni difondamentali senza compromettere la tua sicurezza”. E ancora: ...

Pubblicità

L'Officiel Italia

Netflix will be partnering with Microsoft on a a new cheaper, ad-supported subscription plan, both companies announced yesterday (July 13th). However, a time frame for its debut wasn’t given, and ...