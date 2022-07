(Di domenica 17 luglio 2022) La poliziaese ha usato i gasa Khartoum per cercare di disperdere l'annunciata (e vietata) manifestazione di protesta per il ritorno allae contro la giunta militare ...

Pubblicità

Agenzia ANSA

La polizia sudanese ha usato i gasa Khartoum per cercare di disperdere l'annunciata (e vietata) manifestazione di protesta per il ritorno alla democrazia e contro la giunta militare golpista guidata dal gen. Abdel Fattah ...... nella regione occidentale del Darfur, negli Stati orientali di Kassala e Gedaref, nonché nella città di Port. A Omdurman, testimoni hanno riferito di gase spari mentre le forze di ... Sudan: lacrimogeni su manifestanti pro-democrazia - Ultima Ora La polizia sudanese ha usato i gas lacrimogeni a Khartoum per cercare di disperdere l'annunciata (e vietata) manifestazione di protesta per il ritorno alla democrazia e contro la giunta militare golpi ...