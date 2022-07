(Di domenica 17 luglio 2022) Giovedì 21 luglio per «Lazzaretto Estate 2022» lo scrittore di «Lehman Trilogy» – fresco vincitore di cinque Tony Awards, gli Oscar americani del teatro – porterà in scena il suo personalissimo omaggio a. Una «storia di» per condurre all’oggi la forza intellettuale di un artista inimitabile. «ti dice “guardati dentro, guarda i tuoi vortici, le ossessioni, i tuoi mostri. Non voltarti dall’altra parte”»

sabato 23 luglio alle 20 propone il suo "Alfabeto delle emozioni" , dove sulle singole lettere " P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia " costruisce delle storie, ...Ti porto a teatro " San Vincenzo è invece il titolo di quattro appuntamenti che si tengono all'Anfiteatro del Porto, con un poker d'assi composto da(recente vincitore del prestigioso ... Stefano Massini racconta (a) Gaber: «le storie salvano gli uomini» Giovedì 21 luglio per «Lazzaretto Estate 2022» lo scrittore di «Lehman Trilogy» – fresco vincitore di cinque Tony Awards, gli Oscar americani del teatro – porterà in scena il suo personalissimo omaggi ...Al Teatro Romano di Fiesole il drammaturgo porta in scena "Quando sarò capace di amare", poi il brindisi collettivo ...