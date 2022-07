Rider napoletano muore dopo incidente in scooter | stava facendo l’ultima consegna

Pubblicità

ilmattino.it

È quanto accaduto nei giorni scorsi nel popoloso comune del, col video di quei momenti ... la guerra riparte dopo omicidio Covelli: spari in faccia a uomo del 'clan della spazzatura'...... il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il rapperCoCo. Ospiti e spettatori hanno ... Luca Simone, rappresentante dell'associazione Casa del; Raffaella Casciello, coordinatrice ... Riders “fantasma”: a Napoli sono 2mila ma solo uno su dieci ha contratto e tutele "Chi non ride non vince" ha scritto Massimiliano Rosolino nel postare una foto che lo mostra sorridente a Canazei, località nelle Dolomiti a qualche chilometro dalla Marmolada dove domenica scorsa una ..." La parola d'ordine è sempre leggerezza ma senza perdere l'occasione per riflettere su questi anni di pandemia e di sofferenza, che tanto ci hanno insegnato e che repentinamente hanno rivoluzionato t ...