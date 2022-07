Raffaella Carrà sostituita? Conduttore TV furibondo: “Non facciamo paragoni” (Di domenica 17 luglio 2022) Raffaella Carrà sarà per sempre insostituibile e nel mondo dello spettacolo questa convinzione c’è da prima della sua morte È ormai passato un anno dalla morte della regina della TV amata e stimata non solo in Italia, ma anche nel resto d’Europa ed è per l’impronta che ha lasciato che, pensare di sostituirla, sarebbe soltanto L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 17 luglio 2022)sarà per sempre insostituibile e nel mondo dello spettacolo questa convinzione c’è da prima della sua morte È ormai passato un anno dalla morte della regina della TV amata e stimata non solo in Italia, ma anche nel resto d’Europa ed è per l’impronta che ha lasciato che, pensare di sostituirla, sarebbe soltanto L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

RaiUno : Fino a pochi anni fa era difficile sentire parlare di calcio femminile in tv. Nel 1983 Raffaella Carrà in “Pronto R… - RosarioManetta : @_Techetechete @SalvoGuercio_ Ballo ballo di Raffaella Carrà - VittoriaDAmico3 : RT @RaiUno: Fino a pochi anni fa era difficile sentire parlare di calcio femminile in tv. Nel 1983 Raffaella Carrà in “Pronto Raffaella” pr… - MARICAVICCHIOLO : @_Techetechete @SalvoGuercio_ Ricordo Raffaella Carra’ #raffaellacarrà - Lilith91468114 : @M46Carl Pace ha chiarito l'aspetto della lotta femminista e io le ho risposto in che senso c'entra Pillon. La 'pol… -