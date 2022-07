Perché non potremo più comprare la pasta: che cosa accadrà (Di domenica 17 luglio 2022) Il prezzo della pasta continua a crescere, com' è inevitabile che sia, purtroppo, per gli aumenti dei fattori che intervengono nella produzione di spaghetti, farfalle e maccheroni. Le quotazioni del grano duro, invece, stanno calando. Tutto questo nonostante i ripetuti allarmi sulla possibile penuria di frumento per l'effetto concomitante di due fattori, ugualmente devastanti: la guerra in Ucraina, scatenata dall'invasione russa e la siccità che ha colpito buona parte dell'Europa, riducendo i raccolti fino al 30%. Viste le premesse era facile prevedere un'impennata nei corsi del frumento duro del nuovo raccolto. Fra gli analisti specializzati nelle commodity c'era anche chi arrivava a prevedere una bolla: per effetto della domanda che si attendeva impetuosa le quotazioni del grano duro con cui si fa la pasta, avrebbero potuto addirittura raddoppiare. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Il prezzo dellacontinua a crescere, com' è inevitabile che sia, purtroppo, per gli aumenti dei fattori che intervengono nella produzione di spaghetti, farfalle e maccheroni. Le quotazioni del grano duro, invece, stanno calando. Tutto questo nonostante i ripetuti allarmi sulla possibile penuria di frumento per l'effetto concomitante di due fattori, ugualmente devastanti: la guerra in Ucraina, scatenata dall'invasione russa e la siccità che ha colpito buona parte dell'Europa, riducendo i raccolti fino al 30%. Viste le premesse era facile prevedere un'impennata nei corsi del frumento duro del nuovo raccolto. Fra gli analisti specializzati nelle commodity c'era anche chi arrivava a prevedere una bolla: per effetto della domanda che si attendeva impetuosa le quotazioni del grano duro con cui si fa la, avrebbero potuto addirittura raddoppiare. ...

