Omicidio nella notte | ad Anzio 25enne ucciso con una coltellata all' addome

Pubblicità

LaStampa : Omicidio ad Anzio, ucciso a coltellate un 25 enne nella zona della movida: è caccia la killer - SoniaLaVera : RT @mattinodipadova: Omicidio ad Anzio, ucciso a coltellate un 25 enne nella zona della movida - messveneto : Omicidio ad Anzio, ucciso a coltellate un 25 enne nella zona della movida: Ignote le motivazioni del litigio. Indag… - messveneto : Omicidio ad Anzio, ucciso a coltellate un 25 enne nella zona della movida - LaStampa : Omicidio ad Anzio, ucciso a coltellate un 25 enne nella zona della movida -

notte ad Anzio , lungo il litorale romano. Un giovane di 26 anni, Leonardo Muratovic di Aprilia, è stato ammazzato da una coltellata sferrata da un altro ragazzo durante una lite. Sul ...GLI ORGANI SPARITIperizia si parla della sparizione degli organi genitali prelevati nel ... Quel corpo che avrebbe potuto dare la verità su unancora irrisolto a 21 anni di distanza e ...Resteranno chiusi, al meno per oggi, tutti i locali che si trovano nell'area in cui si è verificato l'omicidio questa notte ad Anzio ...Una lite che sfocia in rissa e poi una coltellata fatale: tragedia nella notte sulla Riviera Mallozzi dove un 26enne è stato ucciso da un altro ragazzo. Indagini della polizia per risalire all'assassi ...