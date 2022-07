Mara Maionchi: “Due tumori, provai rabbia”. E sostiene la battaglia di Fedez (Di domenica 17 luglio 2022) “Strizza pazzesca”. Mara Maionchi è una maestra di vita, di libertà e di parole. Perché, usandone solamente due, ha saputo descrivere pienamente che cosa significhi scoprire di avere un tumore, di dover combattere contro il cancro. “Sono salva grazie alla prevenzione”. E, in occasione di un’intervista, ha sostenuto Fedez e la sua battaglia: soprattutto, la sua decisione di condividere sui social un tema tanto delicato. Mara Maionchi: la scoperta del tumore e la rabbia “Mi trovarono due tumori, uno nella mammella destra e uno, in situ, in quella sinistra”. Mara Maionchi ha scelto di raccontare il suo trascorso al Corriere della Sera, con un obiettivo – lo stesso di Fedez – ovvero fare prevenzione. ... Leggi su dilei (Di domenica 17 luglio 2022) “Strizza pazzesca”.è una maestra di vita, di libertà e di parole. Perché, usandone solamente due, ha saputo descrivere pienamente che cosa significhi scoprire di avere un tumore, di dover combattere contro il cancro. “Sono salva grazie alla prevenzione”. E, in occasione di un’intervista, ha sostenutoe la sua: soprattutto, la sua decisione di condividere sui social un tema tanto delicato.: la scoperta del tumore e la“Mi trovarono due, uno nella mammella destra e uno, in situ, in quella sinistra”.ha scelto di raccontare il suo trascorso al Corriere della Sera, con un obiettivo – lo stesso di– ovvero fare prevenzione. ...

