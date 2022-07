L'operaio trovato morto dai colleghi in un cantiere della Tav (Di domenica 17 luglio 2022) Folgorato da una potente scarica elettrica, mentre stava scaricando dal suo camion della terra rimossa proveniente dagli scavi del tunnel della Tav Brescia-Venezia: così è morto un autista di 60 anni. La tragedia si è consumata... Leggi su europa.today (Di domenica 17 luglio 2022) Folgorato da una potente scarica elettrica, mentre stava scaricando dal suo camionterra rimossa proveniente dagli scavi del tunnelTav Brescia-Venezia: così èun autista di 60 anni. La tragedia si è consumata...

