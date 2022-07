LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Kerley è il nuovo re dei 100, senza l’infortunato Jacobs! Dosso in semifinale nei 100, squalificata Sabbatini (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 ATTENZIONE: MARCELL JACOBS NON CORRERA’ LA semifinale DEI 100 METRI! Il Campione Olimpico ha dovuto rinunciare a causa di una contrattura a carico del grande adduttore della coscia destra. 4.58: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per domani alle 15.15 per la maratona femminile, poi le sessioni in pista inizieranno alle 19.35. Grazie per averci seguito e buonanotte 4.56: Le buone notizie per l’Italia arrivano da Elena Vallortigara che vola in finale dell’alto e da Zaynab Dosso che supera il turno nei 100 e domani andrà a disputare una prestigiosa semifinale mondiale 4.55: Al di là del ritiro di Marcell Jacobs che fa male, bisogna registrare le eliminazioni brucianti di Lambrughi ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREATTENZIONE: MARCELL JACOBS NON CORRERA’ LADEI 100 METRI! Il Campione Olimpico ha dovuto rinunciare a causa di una contrattura a carico del grande adduttore della coscia destra. 4.58: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per domani alle 15.15 per la maratona femminile, poi le sessioni in pista inizieranno alle 19.35. Grazie per averci seguito e buonanotte 4.56: Le buone notizie per l’Italia arrivano da Elena Vallortigara che vola in finale dell’alto e da Zaynabche supera il turno nei 100 e domani andrà a disputare una prestigiosamondiale 4.55: Al di là del ritiro di Marcell Jacobs che fa male, bisogna registrare le eliminazioni brucianti di Lambrughi ...

