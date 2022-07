Lione, interesse per Ait Nouri del Wolverhampton (Di domenica 17 luglio 2022) Come riportato da Media Foot, il Lione sarebbe interessato a un difensore che milita in Premier League, più precisamente nel Wolverhampton.... Leggi su calciomercato (Di domenica 17 luglio 2022) Come riportato da Media Foot, ilsarebbe interessato a un difensore che milita in Premier League, più precisamente nel....

Pubblicità

Romagialloross4 : ?? #CalciomercatoRoma, su #Kluivert c'è anche l'interesse del #Lione #Calciomercato #ASRoma #ASR ??… - news_mercato_ : #calciomercato, interesse del #Monza per Jason #Denayer, difensore belga svincolato dopo l’esperienza al #Lione - romanewseu : Per #Kluivert spunta l’interesse del #Lione ?? - RadioRossonera : Un aggiornamento sull'operazione che coinvolge anche il #Milan - Den96109848 : RT @MilanNewsit: Lione, la conferma di Aulas: 'Abbiamo offerte per Paquetá'. Il Milan segue con interesse la vicenda -