(Di domenica 17 luglio 2022) Aumenta il pressing su Marioper convincere il premier a rivedere la sua scelta di dimettersi. Una carica diitaliani hanno unito le forze per firmare una-appello indirizzata a. L'...

Pubblicità

romatoday : La lettera pro-Draghi firmata da mille sindaci che non piace a Meloni - MamolkcsMamol : La lettera pro Draghi dei sindaci spacca la politica, firme anche da destra ma Meloni accusa: “Uso istituzioni senz… - Concy58756284 : RT @giuseppetp55: Più di 1.000 Sindaci firmano una lettera pro-#Draghi e la Meloni risponde che sono senza pudore?Detto dalla donnamammacri… - medicojunghiano : La lettera pro Draghi dei sindaci - EmilioMoravec : RT @giuseppetp55: Più di 1.000 Sindaci firmano una lettera pro-#Draghi e la Meloni risponde che sono senza pudore?Detto dalla donnamammacri… -

Le sue parole contro i primi cittadiniDraghi sono state precedute da una nota di condanna dei ... Ore 14.00 - Ha superato quota 400 il numero dei primi cittadini che hanno aderito alla...Ladei sindaci a Draghi: "Vai avanti" Firenze - Dario Nardella, la campagnaDraghi che ha lanciato con Sala e altri nove sindaci ha già raccolto l'adesione di oltre mille primi cittadini. "...Genova. Dopo la petizione lanciata da Matteo Renzi e la lettera firmata da sindaci e governatori per convincere Mario Draghi a restare in sella, Italia Viva organizza anche volantinaggi a sostegno del ...Il sindaco di Asti è uno dei promotori della lettera per chiedere al premier di restare al suo posto - Nel giro di 24 ore altre decine di primi cittadini astigiani hanno aderito ...