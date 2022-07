Kilimangiaro Estate 2022 | quinta puntata 17 luglio

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 17 luglio 2022) Il 17va in onda, alle 21:20 su Rai 3, ladi, la versione estiva ed in prima serata del celebre programma pomeridiano della domenica della terza rete Rai dedicato ai viaggi ed alla scoperta delle curiosità dalla natura e dalla scienza. A condurre anche questa versione, così come quella pomeridiana, c’è Camila Raznovich., ospitiNellaCamila Raznovich condurrà i telespettatori in un viaggio alla scoperta della Namibia, in Africa, a Mumbai in India, fino all’Antico Egitto. Primo ospite della serata, il botanico e amico delStefano Mancuso ...