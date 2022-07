Il super-sondaggio che fa tremare Conte e Letta: chi vince se si vota subito (Di domenica 17 luglio 2022) C'è una spia che dice molto di quel che potrebbe accadere nei prossimi giorni. La si ricava da una ricerca realizzata da Goldman Sachs, banca d'affari, a fine maggio scorso. Un documento che accende i fari sui paesi dell'Europa mediterranea, in particolare sull'Italia. Il messaggio che arriva è il seguente: se si dovesse andare al voto e dal passaggio elettorale maturasse un governo in discontinuità con quello Draghi, allora potrebbero esserci dei problemi sulla realizzazione degli obiettivi relativi al Recovery plan. L'analisi monopolizza le sue preoccupazioni sul centrodestra, per via delle posizioni eurocritiche di Fratelli d'Italia e Lega, componente che, scrivevano gli estensori, «guida regolarmente i sondaggi». Ad ogni crisi di governo scattano le forze della stabilità per evitare il ritorno al voto, ciò è fatto notorio di cui più volte abbiamo sperimentato l'efficacia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) C'è una spia che dice molto di quel che potrebbe accadere nei prossimi giorni. La si ricava da una ricerca realizzata da Goldman Sachs, banca d'affari, a fine maggio scorso. Un documento che accende i fari sui paesi dell'Europa mediterranea, in particolare sull'Italia. Il messaggio che arriva è il seguente: se si dovesse andare al voto e dal passaggio elettorale maturasse un governo in discontinuità con quello Draghi, allora potrebbero esserci dei problemi sulla realizzazione degli obiettivi relativi al Recovery plan. L'analisi monopolizza le sue preoccupazioni sul centrodestra, per via delle posizioni eurocritiche di Fratelli d'Italia e Lega, componente che, scrivevano gli estensori, «guida regolarmente i sondaggi». Ad ogni crisi di governo scattano le forze della stabilità per evitare il ritorno al voto, ciò è fatto notorio di cui più volte abbiamo sperimentato l'efficacia ...

