Il padre del giovane ucciso ad Anzio ha accoltellato due buttafuori (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - Il padre di un ragazzo ucciso sul lungomare della movida di Anzio ha accoltellato due buttafuori del locale davanti al quale il ragazzo era stato colpito a morte nella notte tra sabato e domenica. I poliziotti di Anzio hanno fermato il padre di Leonardo Muratovic, pugile 25enne vittima di quella che gli inquirenti descrivono come una banale lite, dopo che ha accoltellato i due uomini di 30 e 57 anni, proprio davanti al commissariato della città sul litorale laziale. I due lavoravano nel locale dove durante la notte si era sviluppata la rissa degenerata nell'omicidio, avvenuto in strada, ed erano stati convocati dalla polizia per essere ascoltati dopo che la procura di Velletri ha aperto un fascicolo sul delitto. Leonardo Muratovic, pugile ... Leggi su agi (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - Ildi un ragazzosul lungomare della movida dihaduedel locale davanti al quale il ragazzo era stato colpito a morte nella notte tra sabato e domenica. I poliziotti dihanno fermato ildi Leonardo Muratovic, pugile 25enne vittima di quella che gli inquirenti descrivono come una banale lite, dopo che hai due uomini di 30 e 57 anni, proprio davanti al commissariato della città sul litorale laziale. I due lavoravano nel locale dove durante la notte si era sviluppata la rissa degenerata nell'omicidio, avvenuto in strada, ed erano stati convocati dalla polizia per essere ascoltati dopo che la procura di Velletri ha aperto un fascicolo sul delitto. Leonardo Muratovic, pugile ...

Pubblicità

poliziadistato : #17luglio tre anni dalla scomparsa dell'indimenticato maestro Andrea Camilleri. Autore di storie incredibili e uomo… - vaticannews_it : #PapaFrancesco ha ricordato la beatificazione a Ellwangen di Giovanni Filippo Jeningen, gesuita vissuto in… - teatrolafenice : «Ciò che è rilevante nella menzogna non è mai il suo contenuto, ma lo scopo del bugiardo» A Jacques Derrida, nato… - xcinefilax : tranquillx che nel mio paese non finisce mai - infoitinterno : Fermato il padre del 25enne ucciso a coltellate per aver ferito due buttafuori -