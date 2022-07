“Domani si chiude”: Inter, tutto pronto e colpo in arrivo (Di domenica 17 luglio 2022) colpo in canna per l’Inter che Domani può chiudere un’operazione importante per Simone Inzaghi. Incontro decisivo. Il calciomercato non finisce mai, e sono ancora tante le trattative ed i rumors che riguardano l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi lo scorso anno non è riuscita a centrare l’obiettivo dello Scudetto, sul quale ha invece messo le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 17 luglio 2022)in canna per l’chepuòre un’operazione importante per Simone Inzaghi. Incontro decisivo. Il calciomercato non finisce mai, e sono ancora tante le trattative ed i rumors che riguardano l’. La squadra di Simone Inzaghi lo scorso anno non è riuscita a centrare l’obiettivo dello Scudetto, sul quale ha invece messo le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

