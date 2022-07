De Laurentiis assente alla presentazione della squadra a Dimaro | svelato il motivo

(Di domenica 17 luglio 2022) A differenza degli scorsi anni, Aurelio Denon ha ancora fatto la sua apparizione al ritiro didel Napoli. Come di consueto il presidente azzurro era solito organizzare una conferenza stampa aperta al pubblico per parlare delle trattative in corso. Inoltre il patron presenziava anche durante lae gli allenamenti. NapoliQuest’anno invece il suo arrivo aè stato più in sordina. La sua comparsa pubblica era già prevista negli scorsi giorni, ma non è stato così.anche ieri durante laper la stagione 2022-23 La motivazione di questa assenza, spiega la Repubblica, è scaturita ...

Pubblicità

ilnapolionline : Repubblica - C'è un motivo per cui De Laurentiis era assente ieri alla presentazione - - LSerena23 : @PalloneBucato @Torrenapoli1 La squadra è stata applaudita, apprezzata ed.accompagnata. La contestazione è partita… - infoitsport : De Laurentiis assente in piazza, il Sindaco lo nomina: partono i 'buuu' di contestazione dei tifosi -

invece Aurelio De, che non si è presentato sul palco. Martedì il Napoli ripartirà per Castel Volturno e poi comincerà la seconda parte della preparazione, in vista della prossima ...il presidente Aurelio De, per il quale sono arrivati fischi dai tifosi quando il sindaco di Dimaro - Folgarida Lazzaroni lo ha ringraziato dal palco. ...Ieri sera, in Piazza Madonna della Pace a Dimaro, è stata presentata ufficialmente la squadra del Napoli, che si trova in Trentino per l'annuale ritiro ...Dopo il signor Luciano è la volta della squadra: comincia Di Lorenzo, il nuovo capitano, uno degli idoli della gente e ora il leader ...