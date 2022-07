Che Dio ci aiuti 7: la new entry arriva da Don Matteo 13 (Di domenica 17 luglio 2022) Che Dio ci aiuti 7 arriverà in tv nella prossima stagione televisiva e come si sa già da qualche tempo, ci saranno tante novità, soprattutto per quanto riguarda i personaggi. Le new entry saranno diverse ed una arriverà direttamente dall'ultima stagione di Don Matteo: si tratta di Emma Valenti. A confermarlo è stata la stessa attrice nel corso di un'intervista rilasciata a Di Più Tv. Che Dio ci aiuti 7: Emma Valenti entra nel cast L'attrice Emma Valenti è stata una delle protagoniste della tredicesima stagione di Don Matteo andata in onda la scorsa primavera con il ruolo di Valentina Anceschi, la figlia del Colonnello Anceschi. Il suo personaggio è stato molto amato dai fan della serie che ora potranno vederla in un'altra fiction di grande successo, ovvero Che Dio ci aiuti. L'attrice, ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 17 luglio 2022) Che Dio ci7 arriverà in tv nella prossima stagione televisiva e come si sa già da qualche tempo, ci saranno tante novità, soprattutto per quanto riguarda i personaggi. Le newsaranno diverse ed una arriverà direttamente dall'ultima stagione di Don: si tratta di Emma Valenti. A confermarlo è stata la stessa attrice nel corso di un'intervista rilasciata a Di Più Tv. Che Dio ci7: Emma Valenti entra nel cast L'attrice Emma Valenti è stata una delle protagoniste della tredicesima stagione di Donandata in onda la scorsa primavera con il ruolo di Valentina Anceschi, la figlia del Colonnello Anceschi. Il suo personaggio è stato molto amato dai fan della serie che ora potranno vederla in un'altra fiction di grande successo, ovvero Che Dio ci. L'attrice, ...

