Amatori podismo Benevento | esordio nella gara di Pontelandofo

(Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPontelandolfo – Il caldo torrido di questi giorni non ha fermato i 147 runners giunti al traguardo della XIII edizione del Trofeo di San Donato,splendida cornice del piccolo centro di Pontelandolfo. Percorso di 10 km non senza difficoltà, che ha visto la vittoria del Hajjaj El Jebli con il tempo di 32.21 (media 3:18/km). Prima in campo femminile Filomena Palomba della Caivano Runners, con il tempo di 39.00 (media 3:58/KM). Presenti in10 atleti APB: Gerardo Tarantino, che ha chiuso in 48:16 risultando primo di categoria, Anna Ucci in 47:39 quinta assoluta e seconda di categoria, Adamo Giannino in 40:51 quinto di categoria, Tetyana Yaremyn in 47:50 sesta assoluta e seconda di categoria, Mario Di Pierro in 47:54, Alessandro Ricciardi in 41:38, Alessandro Forgione in 43:57, Sabina Iasio in 58:50, Agostino ...