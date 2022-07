A San Pellegrino nasce l’hotel didattico, tra cura delle fragilità e integrazione dei ragazzi disabili (Di domenica 17 luglio 2022) San Pellegrino Terme. Un hotel didattico, dove gli studenti possano fare esperienza diretta delle materie apprese, ma che guardi anche all’inclusione e a un’integrazione sempre più capillare con il territorio. Questo il progetto comune che l’Istituto Superiore di San Pellegrino e la Cooperativa Sociale In Cammino hanno formalizzato sabato 16 luglio, con la firma della Convenzione, propedeutica all’avvio del progetto, previsto con l’inizio del nuovo anno scolastico. Un progetto realizzato all’interno dell’hotel Moderno, in piazza San Francesco a San Pellegrino, che già da qualche anno ospita, nel periodo invernale, il convitto femminile dell’Alberghiero. “Hotel Moderno, sentirsi accolti è un progetto nato a partire dal Patto di Comunità, siglato con il Comune di San ... Leggi su bergamonews (Di domenica 17 luglio 2022) SanTerme. Un hotel, dove gli studenti possano fare esperienza direttamaterie apprese, ma che guardi anche all’inclusione e a un’sempre più capillare con il territorio. Questo il progetto comune che l’Istituto Superiore di Sane la Cooperativa Sociale In Cammino hanno formalizzato sabato 16 luglio, con la firma della Convenzione, propedeutica all’avvio del progetto, previsto con l’inizio del nuovo anno scolastico. Un progetto realizzato all’interno delModerno, in piazza San Francesco a San, che già da qualche anno ospita, nel periodo invernale, il convitto femminile dell’Alberghiero. “Hotel Moderno, sentirsi accolti è un progetto nato a partire dal Patto di Comunità, siglato con il Comune di San ...

