A Blanco interessa la vincitrice del Gf Vip? L'indiscrezione (Di domenica 17 luglio 2022) L'artista vincitore di Sanremo si sarebbe preso una cotta per la vincitrice del Grande Fratello Vip, dopo la fine della storia tra lei e il cantante Rkomi. Lo svela Dagospia Stando ad un'indiscrezione bomba, il cantante avrebbe messo gli occhi su Paola Di Benedetto, dopo la fine della sua storia con Rkomi. Nonostante Blanco sia impegnato da poco con la ballerina Martina Valdes, dopo aver lasciato la fidanzata storica, adesso pare che abbia un interesse per la vincitrice del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto. Blanco è interessato a Paola Di Benedetto? A lanciare L'indiscrezione è Dagospia che scrive: «È durato l'espace d'un matin il flirt tra Rkomi (il cantante che non vuole essere ricordato per quello che canta a torso nudo) e Paola Di ...

