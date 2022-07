WWE: Anche NXT potrebbe seguire Raw e passare al TV-14 (Di sabato 16 luglio 2022) Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia, che ha fatto balzare dalla sedia molti fan, secondo cui Monday Night Raw si appresterebbe a tornare al TV-14 con la possibilità di un ritorno a contenuti più “adulti. A spingere in questa direzione sarebbe stata direttamente USA Network, l’emittente che ospita il flagship show di casa WWE. Si era detto che già da questo lunedì lo show rosso sarebbe passato al TV-14, ma probabilmente bisognerà attendere ancora un po’. La realtà dei fatti, però, è che non assisteremo a radicali stravolgimenti del prodotto WWE. Anche NXT passerà al TV-14? Monday Night Raw dovrebbe presto tornare al TV-14, il che, almeno sulla carta, significa la possibilità di proporre un prodotto più “adulto”. Dal momento che Anche NXT va in onda su USA Network è lecito aspettarsi che Anche il terzo brand WWE possa ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 16 luglio 2022) Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia, che ha fatto balzare dalla sedia molti fan, secondo cui Monday Night Raw si appresterebbe a tornare al TV-14 con la possibilità di un ritorno a contenuti più “adulti. A spingere in questa direzione sarebbe stata direttamente USA Network, l’emittente che ospita il flagship show di casa WWE. Si era detto che già da questo lunedì lo show rosso sarebbe passato al TV-14, ma probabilmente bisognerà attendere ancora un po’. La realtà dei fatti, però, è che non assisteremo a radicali stravolgimenti del prodotto WWE.NXT passerà al TV-14? Monday Night Raw dovrebbe presto tornare al TV-14, il che, almeno sulla carta, significa la possibilità di proporre un prodotto più “adulto”. Dal momento cheNXT va in onda su USA Network è lecito aspettarsi cheil terzo brand WWE possa ...

