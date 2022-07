Volley, Nations League 2022, Paola Egonu: “So che Guidetti mi studia molto, cerco sempre di cambiare e migliorarmi” (Di sabato 16 luglio 2022) L’Italia è in finale di Volleyball Nations League nel tabellone femminile. Una prestazione straordinaria quella delle azzurre nel match contro le padrone di casa della Turchia. Paola Egonu si è confermata una volta di più trascinatrice di un gruppo solido e di enorme qualità. L’opposta azzurra ha parlato ai microfoni di Sky a fine partita: “È stato incredibile. All’inizio ho sentito un po’ di tensione, anche per il tantissimo pubblico, ma poi siamo riuscite a concentrarci e a fare le cose nel modo giusto”. Non manca una sottile frecciatina nei confronti di Giovanni Guidetti, CT della Turchia nonchè suo prossimo allenatore al VakifBank: “Ho giocato tantissime volte contro di lui e so che mi studia tantissimo. Ogni volta quindi cerco di fare qualcosa di ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) L’Italia è in finale diballnel tabellone femminile. Una prestazione straordinaria quella delle azzurre nel match contro le padrone di casa della Turchia.si è confermata una volta di più trascinatrice di un gruppo solido e di enorme qualità. L’opposta azzurra ha parlato ai microfoni di Sky a fine partita: “È stato incredibile. All’inizio ho sentito un po’ di tensione, anche per il tantissimo pubblico, ma poi siamo riuscite a concentrarci e a fare le cose nel modo giusto”. Non manca una sottile frecciatina nei confronti di Giovanni, CT della Turchia nonchè suo prossimo allenatore al VakifBank: “Ho giocato tantissime volte contro di lui e so che mitantissimo. Ogni volta quindidi fare qualcosa di ...

