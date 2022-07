Vaccino Covid | pochi anticorpi per chi è sposato

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 luglio 2022) Chi è, ha figli, è malato cuore e, soprattutto, è uomo ha un'immunità più bassa dopo ilcontro il. Chi, invece, è giovane, donna e single è più protetto. A fare l'insolita scoperta sono stati i medici del policlinico Umberto I che hanno appena pubblicato la ricerca «Serological reponse and relationship with gender-sensitive variable among healthcare workers after Sars Cov-2 vaccination». Il team guidato da Roberto Cangemi, del Dipartimento di Medicina traslazionale e di precisione dell'Università La sapienza, ha reclutato 2.065 partecipanti: 1.307 donne e 758 uomini. Medici, infermieri, portantini, impiegati del policlino e studenti dell'ateneo romano. A tutti era stato somministrato il siero anti-di Pfizet-BioNTech. Inoltre 128 erano già guariti dall'infezione prodotta dalla Sars. E a ...