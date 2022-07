Usa vogliono estradizione del re della droga Caro Quintero (Di sabato 16 luglio 2022) Gli Stati Uniti vogliono l'estradizione del narcotrafficante Rafael Caro Quintero, arrestato on Messico. Lo afferma il segretario alla Giustizia americano Merrick Garland, ringraziando le autorità ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 luglio 2022) Gli Stati Unitil'del narcotrafficante Rafael, arrestato on Messico. Lo afferma il segretario alla Giustizia americano Merrick Garland, ringraziando le autorità ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti vogliono l'estradizione del narcotrafficante Rafael Caro Quintero, arrestato in Messico. #ANSA - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: Gli Stati Uniti vogliono l'estradizione del narcotrafficante Rafael Caro Quintero, arrestato in Messico. #ANSA https://t… - TerrinoniL : Arrestato in Messico Rafael Caro Quintero, uno dei boss della droga più ricercati. Gli Usa vogliono l'estradizione - GiorgioaSnaide5 : @fratotolo2 si adeguano. Obbediscono all'UE. Agli USA. Tutto come prima. Nessun uomo nuovo. Tanto che, hanno approv… - pesorati : @Guido07261 @LaStampa Ormai ci hanno assuefatti. Ma gli Usa con l'Italia e scelta suo pdc, di preciso, che vogliono… -