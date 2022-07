Un campione del mondo in serie B Il Como si regala Fabregas - Sport - quotidiano.net (Di sabato 16 luglio 2022) Cesc Fabregas ha giocato nell'Arsenal, ma anche nel Barcellona e nel Chelsea, prima di passare al Monaco. Ha vinto con la Spagna due europei e un mondiale di Michael Cuomo Dennis Wise, che del Como è ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Cescha giocato nell'Arsenal, ma anche nel Barcellona e nel Chelsea, prima di passare al Monaco. Ha vinto con la Spagna due europei e un mondiale di Michael Cuomo Dennis Wise, che delè ...

