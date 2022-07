Svezia-Portogallo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Europei femminili 2022 (Di sabato 16 luglio 2022) L’orario e la diretta tv di Svezia-Portogallo, match valido per la terza giornata degli Europei femminili 2022. Sfida decisiva nel gruppo B, dove le due selezioni si giocano la qualificazione ai quarti. La Svezia è a 4 punti, il Portogallo ad 1, ma sarà questa la sfida decisiva. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 16 luglio al Leigh Sports Village di Leigh. La partita sarà trasmessa in diretta da Rai Sport+HD, e in streaming su sport.rainews.it e Rai Play, oltre che ovviamente su Sky Sport e Sky GO. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) L’e latv di, match valido per la terza giornata degli. Sfida decisiva nel gruppo B, dove le due selezioni si giocano la qualificazione ai quarti. Laè a 4 punti, ilad 1, ma sarà questa la sfida decisiva. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 16 luglio al Leigh Sports Village di Leigh. La partita sarà trasmessa inda Rai Sport+HD, e insu sport.rainews.it e Rai Play, oltre che ovviamente su Sky Sport e Sky GO. SportFace.

Pubblicità

VladimiroPutin2 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Ah, pensavo ti riferissi al matrimonio tra persone dello stesso sesso. Sai, è legal… - elerub11 : RT @EdoardoBuffoni: In Croazia da oggi è legale l'adozione da parte di coppie omosessuali Sono legali, in Europa, anche in: Svizzera, Spag… - daniel_sempere1 : Governo, spunta il nome di ?????????? come traghettatore fino alle elezioni. ???????? ???? ?????????????? !!! ?? Hanno votato in: Po… - Mary35999509 : RT @maurizio289289: @SesostriIII @galatacla @pierremele70 @CentroAstalli @insinnaflavio @nelloscavo @rossmiccio @FAO @emergency_ngo @France… -