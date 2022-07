Salvini: Lega conferma propria responsabilità, nonostante M5s e Pd (Di sabato 16 luglio 2022) Giornata di telefonate e incontri per Matteo Salvini. Il leader della Lega ha fatto il punto con i dirigenti del partito e poi ha ascoltato di persona le ragioni dei rappresentanti di alcune categorie:... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 luglio 2022) Giornata di telefonate e incontri per Matteo. Il leader dellaha fatto il punto con i dirigenti del partito e poi ha ascoltato di persona le ragioni dei rappresentanti di alcune categorie:...

Pubblicità

GiovaQuez : Tra l'altro, se Conte decide per la fiducia potrebbe comunque saltare Draghi con la fuoriuscita di Lega e FI. Con u… - borghi_claudio : HAHAHAHAHAHA!!!! Twitter sospende il profilo dell'economista Michele Boldrin che replica: 'La Lega di Salvini mani… - borghi_claudio : Salvini e Molinari all'assemblea del gruppo Lega Camera. Ius soli e cannabis non avranno vita facile in aula. - Frances27916780 : @CARLA78120656 @cresce_m I punti di Conte sono credibili per qualcuno. ad esempio Salvini vorrebbe la flat tax ilpd… - liukRM : @rodcostakiwi @Cristin62807522 Non è ingenuità la sua, è solamente una bimba di #Salvini che prova a ripulire l'imm… -