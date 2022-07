Ragazza di 16 anni trovata morta in una comunità terapeutica. Si pensa a un suicidio (Di sabato 16 luglio 2022) Una Ragazza di 16 anni è stata trovata senza vita in una comunità terapeutica, dove era ricoverata, ad Aulla, Massa Carrara. La madre della vittima ha presentato un esposto ai carabinieri per denunciare alcuni gravi episodi avvenuti nella comunità. Ragazza di 16 anni morta in una casa famiglia La donna avrebbe raccontato ai carabinieri che a maggio scorso era morta la nonna della giovane (ricoverata all’interno di una casa di accoglienza per minori) e che la figlia aveva chiesto agli operatori di poter assistere ai funerali, “ma non le è stato concesso, ha tentato di scappare due volte e non ci è riuscita”. “Tante cose non tornano”, ha detto la madre. La figlia le avrebbe confidato “di essere stata isolata in punizione ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Unadi 16è statasenza vita in una, dove era ricoverata, ad Aulla, Massa Carrara. La madre della vittima ha presentato un esposto ai carabinieri per denunciare alcuni gravi episodi avvenuti nelladi 16in una casa famiglia La donna avrebbe raccontato ai carabinieri che a maggio scorso erala nonna della giovane (ricoverata all’interno di una casa di accoglienza per minori) e che la figlia aveva chiesto agli operatori di poter assistere ai funerali, “ma non le è stato concesso, ha tentato di scappare due volte e non ci è riuscita”. “Tante cose non tornano”, ha detto la madre. La figlia le avrebbe confidato “di essere stata isolata in punizione ...

