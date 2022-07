Punta il coltello contro i medici per essere visitato: bloccato 51enne (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Ha Puntato un coltello contro il personale medico dell’ospedale di Torre del Greco per saltare la fila ed essere visitato: l’uomo è stato bloccato e denunciato dai carabinieri. Il fatto è avvenuto ieri sera, quando un 51enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato in ambulanza all’ospedale ‘Maresca‘. Quando è arrivato ha estratto un coltello e lo ha Puntato contro i medici pretendendo di essere visitato senza attendere il suo turno. Sono stati quindi allertati i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco, che sono intervenuti poco dopo. Hanno bloccato l’uomo e, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Hato unil personale medico dell’ospedale di Torre del Greco per saltare la fila ed: l’uomo è statoe denunciato dai carabinieri. Il fatto è avvenuto ieri sera, quando undel posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato in ambulanza all’ospedale ‘Maresca‘. Quando è arrivato ha estratto une lo hatopretendendo disenza attendere il suo turno. Sono stati quindi allertati i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco, che sono intervenuti poco dopo. Hannol’uomo e, ...

