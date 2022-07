Omicidio Serena Mollicone, perché i Mottola sono stati assolti? Da Tuzi alla porta, le accuse che non hanno retto (Di sabato 16 luglio 2022) La porta e le dichiarazioni di Santino Tuzi. Questi erano i due pilastri dell?accusa, ma alla prova del giudizio entrambi non hanno retto. Passava soltanto attraverso quelle due prove la... Leggi su ilmattino (Di sabato 16 luglio 2022) Lae le dichiarazioni di Santino. Questi erano i due pilastri dell?accusa, maprova del giudizio entrambi non. Passava soltanto attraverso quelle due prove la...

