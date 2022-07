Omicidio Mollicone, il legale del padre: “La sentenza è una sconfitta per lo Stato”. Ilaria Cucchi: “Un altro nome che evoca ingiustizia” (Di sabato 16 luglio 2022) “Non commento la sentenza finché non leggerò le motivazioni ma il dato che emerge oggettivo è che a 21 anni dai fatti non c’è ancora giustizia per Serena. Una sconfitta anche per lo Stato italiano che ha nella giustizia una delle sue funzioni cardine”. Lo afferma l’avvocato Dario De Santis, legale di Guglielmo Mollicone, padre di Serena è deceduto nel 2020, il giorno dopo la sentenza con cui i giudici dell’assise di Cassino hanno assolto i cinque imputati coinvolti nell’indagine per l’Omicidio della giovane di Arce avvenuto nel 2001. “La morte di Guglielmo – prosegue il penalista – gli ha risparmiato questa altra delusione ma non ci rassegneremo finché non ci sarà giustizia. Resta il turbamento perché a tanti anni dai tragici fatti lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) “Non commento lafinché non leggerò le motivazioni ma il dato che emerge oggettivo è che a 21 anni dai fatti non c’è ancora giustizia per Serena. Unaanche per loitaliano che ha nella giustizia una delle sue funzioni cardine”. Lo afferma l’avvocato Dario De Santis,di Guglielmodi Serena è deceduto nel 2020, il giorno dopo lacon cui i giudici dell’assise di Cassino hanno assolto i cinque imputati coinvolti nell’indagine per l’della giovane di Arce avvenuto nel 2001. “La morte di Guglielmo – prosegue il penalista – gli ha risparmiato questa altra delusione ma non ci rassegneremo finché non ci sarà giustizia. Resta il turbamento perché a tanti anni dai tragici fatti lo ...

