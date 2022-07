Mondiali Atletica 2022, Jacobs in semifinale 100 metri (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Marcell Jacobs in semifinale nei 100 metri ai Mondiali di Atletica di Eugene 2022, negli Stati Uniti. Il campione olimpico di Tokyo 2021 non ha brillato ma ha centrato l’obiettivo finora. “Pur con qualche apparente difficoltà, Marcell Jacobs centra la qualificazione alla semifinale dei 100 metri di domani notte. Il suo 10?04 è il decimo tempo di un turno in cui brillano gli statunitensi Fred Kerley (9.79, +0.1) e Trayvon Bromell (9.89, +0.6)”, sintetizza la FederAtletica in una nota. “Qualificazioni per le rispettive finali conquistate anche da Nicholas Ponzio nel getto del peso (21,35, quarta misura di ammissione) e Ahmed Abdelwahed nei 3000 siepi (8:21.04). Settimo posto finale della staffetta 4×400 ... Leggi su funweek (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Marcellinnei 100aididi Eugene, negli Stati Uniti. Il campione olimpico di Tokyo 2021 non ha brillato ma ha centrato l’obiettivo finora. “Pur con qualche apparente difficoltà, Marcellcentra la qualificazione alladei 100di domani notte. Il suo 10?04 è il decimo tempo di un turno in cui brillano gli statunitensi Fred Kerley (9.79, +0.1) e Trayvon Bromell (9.89, +0.6)”, sintetizza la Federin una nota. “Qualificazioni per le rispettive finali conquistate anche da Nicholas Ponzio nel getto del peso (21,35, quarta misura di ammissione) e Ahmed Abdelwahed nei 3000 siepi (8:21.04). Settimo posto finale della staffetta 4×400 ...

