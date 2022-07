LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: inizia la tappa! Subito scatti (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 12.43 Arrivano altri uomini da dietro: il drappello al comando è di circa una ventina di corridori. 12.40 Si muove anche Damiano Caruso in uno dei primi tentativi. Il siciliano deve riscattare le delusioni di queste prime due settimane. 12.37 Ovviamente Subito scatti! 12.35 inizia UFFICIALMENTE LA tappa! 12.32 Rallentamenti nel trasferimento: foratura per Politt, cambio bici per Quintana. 12.29 Con il numero rosso Mads Pedersen, spettacolare ieri. 12.26 iniziato il tratto di trasferimento, a breve il via ufficiale. 12.21 Per Maglia Verde e Maglia Bianca con Wout van Aert e Tadej Pogacar c’è davvero poco da fare, classifiche già in banca. 12.18 Attenzione anche ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE12.43 Arrivano altri uomini da dietro: il drappello al comando è di circa una ventina di corridori. 12.40 Si muove anche Damiano Caruso in uno dei primi tentativi. Il siciliano deve riscattare le delusioni di queste prime due settimane. 12.37 Ovviamente! 12.35UFFICIALMENTE LA12.32 Rallentamenti nel trasferimento: foratura per Politt, cambio bici per Quintana. 12.29 Con il numero rosso Mads Pedersen, spettacolare ieri. 12.26to il tratto di trasferimento, a breve il via ufficiale. 12.21 Per Maglia Verde e Maglia Bianca con Wout van Aert e Tadej Pogacar c’è davvero poco da fare, classifiche già in banca. 12.18 Attenzione anche ...

