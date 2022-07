LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara vola in finale e fa sognare! Fajdek ancora re del martello! Lambrughi e Cestonaro out (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 A CHE ORA CORRE MARCELL JACOBS LA SEMIfinale E L’EVENTUALE finale 22.58: I ripescati sono Chalmers, Rowe, Copello e Zazini 22.56: Prima parte di gara su buoni LIVElli per l’azzurro, che poi si è imballato sull’ultima curva e nel rettilineo finale non è apparso brillante. Vince Rosser con 49?62, davanti ad Angela con lo steso tempo, 49?62, terzo posto per Bengstrom con 49?64, quarto McMaster con 49?98. Lambrughi chiude con 50?18 ed è il primo degli esclusi 22.55: Brutta gara di Lambrughi, che dovrebbe essere sesto ma non basterà per il ripescaggio 22.51: Tra poco al via la quinta e ultima batteria dei 400 ostacoli con Mario ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREA CHE ORA CORRE MARCELL JACOBS LA SEMIE L’EVENTUALE22.58: I ripescati sono Chalmers, Rowe, Copello e Zazini 22.56: Prima parte di gara su buonilli per l’azzurro, che poi si è imballato sull’ultima curva e nel rettilineonon è apparso brillante. Vince Rosser con 49?62, davanti ad Angela con lo steso tempo, 49?62, terzo posto per Bengstrom con 49?64, quarto McMaster con 49?98.chiude con 50?18 ed è il primo degli esclusi 22.55: Brutta gara di, che dovrebbe essere sesto ma non basterà per il ripescaggio 22.51: Tra poco al via la quinta e ultima batteria dei 400 ostacoli con Mario ...

