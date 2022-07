(Di sabato 16 luglio 2022) Al di là della, forse, furbesca tempistica di Istant book,dia unadi Mariangela Rossi ( i Solferini edizione, 115 pg, 11,90 euro) è unscritto con il cuore in mano, in grado di toccare diverse corde, tra tutte quella della resurrezione, ovvero della possibilità di rinascere e di migliorarsi attraverso l’apertura all’altro. La storia è autobiografica: Mariangela Rossi è una giornalista curiosa, una narratrice di luoghi e di persone, una donna generosa. Lei e il marito Michele non hanno figli e dopo lunghe, anzi lunghissime riflessioni, decidono di adottarne uno, cominciando così una trafila di tappe burocratiche, di incontri con persone tra le più diverse, di scambi con genitori nella medesima situazione, di lunghi momenti di profonda ...

Pubblicità

ValerioDiPietr2 : @Matt_Orlandi è ma era nell'aria, dopo l'aggressione a Kiev hanno capito che i prossimi possono essere loro. E dunq… - unitalsi_stampa : Oggi per chi si trovasse a @rep_genova Mariangela Rossi autrice di ‘L’abbraccio di #Kiev. Lettera a una bambina rin… -

Panorama

Comincia con unai più fragili, proprio sulla frontiera ...'appuntamento è per oggi, lunedì 11 luglio, giorno in cui si ... a. "Vogliamo essere accanto fisicamente, e non solo a parole, ...Domenica il primoa Medyka, al confine fra Polonia e ... In prima linea'universo cattolico: lo dice " per citare qualche ...Casa della carità di Milano o di preti e religiosi che a... "L’abbraccio di Kiev. Lettera a una bambina rinata", un libro pieno d'amore