Juve, nuova amichevole contro l’Atletico Madrid (Di sabato 16 luglio 2022) Dopo la tournée negli Stati Uniti, altra tappa dello Juventus Summer Tour powered by JEEP. Una grande sfida attende i bianconeri prima dell’inizio del campionato di Serie A: il 7 agosto, al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, andrà in scena Juventus-Atletico Madrid. Calcio d’inizio alle 20:45 italiane (21:45 in Israele). Un incrocio che negli ultimi Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 16 luglio 2022) Dopo la tournée negli Stati Uniti, altra tappa dellontus Summer Tour powered by JEEP. Una grande sfida attende i bianconeri prima dell’inizio del campionato di Serie A: il 7 agosto, al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, andrà in scenantus-Atletico. Calcio d’inizio alle 20:45 italiane (21:45 in Israele). Un incrocio che negli ultimi Calcio e Finanza.

Pubblicità

Gazzetta_it : Dal kebab alla casa in collina: la nuova Torino di Pogba, con moglie e figli - AlfredoPedulla : Nuovo incontro a #Milano poco fa tra #Pinto e l’agente di #Zaniolo. Le parti si riaggiorneranno, la #Juve aspetta nuova offerta per #deligt - sportli26181512 : #Governance #Notizie Juve, nuova amichevole contro l’Atletico Madrid: Dopo la tournée negli Stati Uniti, altra tapp… - Xylor16 : @PaPaganini Tanto tempo perso e incertezze per questi nuovi nomi. Meglio cercare di tenerlo. Comunque DeLigt sembra… - Napolinblack : @Since1897J @Massimi64685567 @levrierog Ma rifiutare il rinnovo (mai arrivato in verità) solo perché giustamente vu… -