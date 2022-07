Italia femminile, Bartoli: «Nulla è ancora compromesso» (Di sabato 16 luglio 2022) Le parole di Elisa Bartoli in vista della sfida decisiva con il Belgio dell’Italia femminile: «Siamo pronte a dare il massimo» Elisa Bartoli ha parlato in conferenza stampa in vista della partita dell’Italia femminile contro il Belgio, decisiva per il passaggio del turno dell’Europeo. Di seguito le sue parole. «Non ci aspettavamo un inizio così difficile, siamo consapevoli di dover superare il girone, dopo l’exploit al Mondiale francese non possiamo fare altrimenti, anche perché sentiamo l’affetto della gente e ci dispiace di aver giocato le prime due partite in questo modo. Ma Nulla è ancora compromesso, siamo pronte a dare il massimo per far innamorare di nuovo gli Italiani, proprio come accaduto nel 2019. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) Le parole di Elisain vista della sfida decisiva con il Belgio dell’: «Siamo pronte a dare il massimo» Elisaha parlato in conferenza stampa in vista della partita dell’contro il Belgio, decisiva per il passaggio del turno dell’Europeo. Di seguito le sue parole. «Non ci aspettavamo un inizio così difficile, siamo consapevoli di dover superare il girone, dopo l’exploit al Mondiale francese non possiamo fare altrimenti, anche perché sentiamo l’affetto della gente e ci dispiace di aver giocato le prime due partite in questo modo. Ma, siamo pronte a dare il massimo per far innamorare di nuovo glini, proprio come accaduto nel 2019. ...

