Inter, che mazzata dopo l’ufficialità: l’annuncio spiazza i tifosi (Di sabato 16 luglio 2022) L’Inter sta cercando di chiudere per Dybala e Bremer, ma in queste ore c’è stato un annuncio molto impotante. In questi primi mesi del mercato estivo chi può essere considerata la ‘regina del mercato’, almeno fino a questo momento, è sicuramente l’Inter. dopo aver perso lo Scudetto in favore del Milan di Stefano Pioli, Beppe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 16 luglio 2022) L’sta cercando di chiudere per Dybala e Bremer, ma in queste ore c’è stato un annuncio molto impotante. In questi primi mesi del mercato estivo chi può essere considerata la ‘regina del mercato’, almeno fino a questo momento, è sicuramente l’aver perso lo Scudetto in favore del Milan di Stefano Pioli, Beppe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Inter : Ecco gli 11 che partiranno dall'inizio in #InterMonaco: ?? 3-5-2 1 Handanovic; 36 @DarmianOfficial, 33 @ddambrosio,… - mirkocalemme : #Dybala deve scegliere. Ha rallentato l'affare con l'#Inter (che ora non può promettergli nulla), tiene in sospeso… - gparagone : Il degno primus inter pares del #governodeipeggiori. ?? - _zalewski_ : che peccato l'inter perde - sveltodimano : Tra i miei piani di stasera non avevo previsto di vedermi il gol del Monaco contro l’Inter, ridatemi il pianista co… -