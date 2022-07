Il Movimento 5 Stelle ha fatto tutti gli errori possibili, ora però non ci sono più alibi (Di sabato 16 luglio 2022) di Michele Sanfilippo È vero: la politica è compromesso. In particolar modo quando, come in Italia, ci sono una legge elettorale fortemente proporzionale ed un governo di unità nazionale, all’interno del quale ci sono rappresentanti di quasi tutto l’arco parlamentare. È anche vero, però, che ci sono limiti, superati i quali il compromesso significa l’abbandono di ogni principio e diventa un puro esercizio di potere. Per il Movimento 5 Stelle i principi identitari sono sempre stati: la lotta alla corruzione, la giustizia, l’ambiente e l’equità sociale. Lo stare al governo con partiti che promuovono i referendum sulla giustizia e partoriscono una legge come la Cartabia, chiedono a gran voce il nucleare o i termovalorizzatori e non passa giorno senza che gettino fango ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) di Michele Sanfilippo È vero: la politica è compromesso. In particolar modo quando, come in Italia, ciuna legge elettorale fortemente proporzionale ed un governo di unità nazionale, all’interno del quale cirappresentanti di quasi tutto l’arco parlamentare. È anche vero,, che cilimiti, superati i quali il compromesso significa l’abbandono di ogni principio e diventa un puro esercizio di potere. Per ili principi identitarisempre stati: la lotta alla corruzione, la giustizia, l’ambiente e l’equità sociale. Lo stare al governo con partiti che promuovono i referendum sulla giustizia e partoriscono una legge come la Cartabia, chiedono a gran voce il nucleare o i termovalorizzatori e non passa giorno senza che gettino fango ...

Pubblicità

meb : Il Movimento Cinque Stelle è stato ed è ancora oggi la causa dei principali problemi della politica italiana. Aver… - chedisagio : Nelle mancate dimissioni dei ministri 5 Stelle dal governo cui il proprio gruppo non ha più accordato la fiducia, s… - marattin : Per restituire al Movimento 5 Stelle la stessa parola d’ordine con cui si presentarono all’Italia 15 anni fa. Per m… - Progen20 : RT @luciodigaetano: Apprendo che dopo 10 anni di campagne elettorali sui 'privilegi dei politici' il Movimento 5 Stelle ha avuto l'avvedute… - GiulioMarin2 : RT @LoredanaMaggi_: Apprendo che il Movimento 5 Stelle che ha aperto la crisi di governo non ha ancora deciso se rimanere nel governo o usc… -