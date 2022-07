**Governo: Craxi, 'Usa tifano per stabilità, Draghi figura rassicurante'** (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti considerano l'Italia un "partner strategico" e Mario Draghi una "figura rassicurante", per questo si registra "molto sconcerto" per la crisi di governo e si fa il tifo per la stabilità. Lo dice all'Adnkronos Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Esteri del Senato, reduce da un viaggio negli Stati Uniti, durante il quale ha incontrato diversi esponenti politici ed istituzionali. "Nonostante le evidenti fragilità -spiega l'esponente azzurra- gli Stati Uniti considerano l'Italia un partner strategico, anche per la proiezione mediterranea, un'area dove il nostro Paese potrebbe svolgere un ruolo di rilievo anche per le ripercussioni che potrebbero determinarsi per gli sconvolgimenti internazionali in corso. In questa cornice c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti considerano l'Italia un "partner strategico" e Mariouna "", per questo si registra "molto sconcerto" per la crisi di governo e si fa il tifo per la. Lo dice all'Adnkronos Stefania, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Esteri del Senato, reduce da un viaggio negli Stati Uniti, durante il quale ha incontrato diversi esponenti politici ed istituzionali. "Nonostante le evidenti fragilità -spiega l'esponente azzurra- gli Stati Uniti considerano l'Italia un partner strategico, anche per la proiezione mediterranea, un'area dove il nostro Paese potrebbe svolgere un ruolo di rilievo anche per le ripercussioni che potrebbero determinarsi per gli sconvolgimenti internazionali in corso. In questa cornice c'è ...

Pubblicità

TV7Benevento : **Governo: Craxi, 'Usa tifano per stabilità, Draghi figura rassicurante'** - - Banto000 : @Giammy3195 @federicoton99 @the_highsparrow Si, ma come accadde nel 1987, la DC partito di maggioranza, segretario… - ettore_turner : @Beaoh11 2 tranquillo, cerro che hai 1 cazzo da fare ,che stare a rispondere a metà..Giuda le marionette c è na cr… - vincenzo_tolve : Agenzia ANSA:Le Regioni chiedono al Governo di intervenire sull'emergenza cinghiali. - MarcoTastardi : @lorepregliasco Mah! Ricordo che il PSI di Craxi non andò mai oltre il 14,3% il M5s è appena 2 punti sotto, recuper… -