Fiorentina, il Flamengo ci prova per Pulgar: la cessione del cileno libera Dodo (Di sabato 16 luglio 2022) Potrebbe arrivare la svolta per Dodo alla Fiorentina: Pulgar cercato dal Flamengo libererebbe un posto da extracomunitario Potrebbe arrivare la svolta per Dodo alla Fiorentina: Pulgar cercato dal Flamengo libererebbe un posto da extracomunitario. Manca soltanto questo tassello per ufficializzare l'arrivo del terzino dello Shakhtar. Il cileno potrebbe dunque trasferirsi in Brasile e raggiungere Vidal. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

